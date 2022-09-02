Вингер молодежки киевлян Самба Диалло в этом сезоне может получить шанс в первой команде.

Динамо дозаявило 19-летнего сенегальца на УПЛ 2022/23. Его профиль появился на официальном сайте лиги .

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Диалло с начала полномасштабного вторжения России в Украину находился за границей и даже был на просмотре в Бресте, но не поразил французов. Была информация об интересе к Самбе от нескольких иностранных клубов и о нежелании игрока возвращаться в Украину.

Отметим, в прошлом году вингер провел 15 матчей в чемпионате юношеских команд, забив 13 мячей. Также эффектно выступал в Юношеской лиге УЕФА, после чего пресса говорила об интересе Баварии и Манчестер Сити. Контракт Самбы с Динамо рассчитан до 2026 года.

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