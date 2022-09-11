"У меня пятилетний контракт с киевским клубом, и сейчас ситуация в Украине выглядит стабильной. Кроме того, мы играем в Лиге Европы.

Звездочка Динамо забил гол и отдал ассист в полуфинале турнира за сборную

У меня были предложения от других клубов, но мне позвонили с Динамо. Я и мои агенты сделали свой выбор остаться. Будем продолжать работу.

Звонил ли мне президент Динамо и просил остаться? Да", – цитирует Диалло Wiwsport.com.

Напомним, сейчас Самба находится в расположении сборной Сенегала U-20. Накануне он голом и ассистом помог одолеть Мавританию и вышел с командой в финал турнира UFOA A U20, где сыграет против Гамбии.

Динамо провалило старт сезону: чи варто відправляти Луческу у відставку?