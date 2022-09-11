Диалло подтвердил свое возвращение в Динамо – Суркис лично звонил своенравному винггеру
Сенегальский полузащитник "бело-синих" Самба Диалло решил остаться в Украине.
"У меня пятилетний контракт с киевским клубом, и сейчас ситуация в Украине выглядит стабильной. Кроме того, мы играем в Лиге Европы.
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У меня были предложения от других клубов, но мне позвонили с Динамо. Я и мои агенты сделали свой выбор остаться. Будем продолжать работу.
Звонил ли мне президент Динамо и просил остаться? Да", – цитирует Диалло Wiwsport.com.
Напомним, сейчас Самба находится в расположении сборной Сенегала U-20. Накануне он голом и ассистом помог одолеть Мавританию и вышел с командой в финал турнира UFOA A U20, где сыграет против Гамбии.
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