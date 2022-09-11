В поединке против команды Олега Дулуба Динамо подходило с нулем очков в чемпионате и с 5-матчевой серией поражений во всех турнирах. Соответственно, "бело-синим" отступать было уже некуда.

Динамо обыграло Львов в матче УПЛ – старые герои поменялись местами и прервали историческую серию поражений киевлян

Киевляне повели в счете на 33-й минуте. Никита Бурда перехватом начал быструю атаку гостей, завершившуюся прострелом Цыганкова и точным ударом Виталия Буяльского в одно касание мимо Ильющенкова.

Этот гол оказался единственным в поединке на Арене Львов. Подопечные Мирчи Луческу набрали первые очки в УПЛ 2022/23. Динамо поднялось на 10 место, "львы" с одним баллом на 13-й позиции. Следующий поединок киевляне сыграют 15 сентября против АЕКа из Ларнаки в ​​рамках Лиги Европы. Игра пройдет в Кракове.