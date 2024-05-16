Украинец в неигровом эпизоде головой случайно налетел на плечо Лэмпти и упал. Врачи привели Мудрика в чувство, но не позволили вернуться на поле. Почеттино снял Михаила в рамках отдельной замены из-за подозрения на сотрясение мозга.

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"С Мудриком не все в порядке, мы проверяем. У него немного закружилась голова, но мы использовали замену из-за риска сотрясения мозга. Ее правило предусматривает 7 дней паузы, поэтому он не будет доступен для следующей игры. Я надеюсь, что с ним все в порядке", – приводит слова Почеттино Football London.

Челси в последнем туре АПЛ принимает Борнмут и даже в случае ничьей гарантирует себе еврокубки. Это уже будет без Михаила Мудрика, поэтому можно подводить итоги клубного сезона украинца – 41 матч, 7 голов и 2 ассиста. Теперь вингеру "синих" следует сосредоточиться на восстановлении перед Евро-2024, до которого остается месяц.

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