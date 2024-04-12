Через несколько месяцев Клаудио Лотито снова может покупать Салернитану. Она точно вылетит из Серии А. Скорее всего, официально это произойдет даже до конца апреля. Главный клуб одиозного бизнесмена в чемпионате также ни за что серьезное не борется. Поражение в римском дерби поставило точку на мечтах Лацио о Лиге чемпионов.

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Игор Тудор начал с победы в Турине, но дальше было два поражения в важных матчах. Сегодня никто бы не понял, если бы "орлы" не набрали три очка. Начали они очень хорошо, до 14-й минуты забив дважды. Забавным получился гол Весино. Лацио в том эпизоде мог получить пенальти, но Матиас доиграл эпизод, лишив кипера гостей шанса отбить 11-метровый.

После этого включилась Салернитана и вполне могла сравнять, но отыграла лишь один матч усилиями Чауна. На 35-й минуте Лацио восстановил перевес в два мяча. Альберто, Кастельянос и Андерсен красиво разобрались с линией обороны. Бразилец оформил дубль.

Второй тайм стал разочарованием для зрителей. Команды откровенно доигрывали матч, даже не пытаясь создавать опасность. Лишь когда Тудор выполнил ряд замен, его команда сразу же забила снова. Исаксену понадобилось три минуты на поле. Лацио победил и хотя бы временно потеснил Наполи с седьмого места турнирной таблицы Серии А, Салернитана остается последней.