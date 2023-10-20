Брайтон на своем официальном сайте сообщил о пролонгации контракта с Митомой.

"Это новый тренер Манчестер Сити": Гвардиола видит в Де Дзерби своего преемника

Новое соглашение рассчитано до июня 2027 года. Добавим, что японец присоединился к Брайтону в августе 2021 года, но еще год провел в аренде в бельгийском Унионе Сент-Жиллуаз.

Отметим, что Митома является одной из главных звезд Брайтона, громко заявив о себе в прошлом сезоне (10 голов и 8 ассистов в 41 поединке). В нынешней кампании Каору сыграл в 11 матчах, отметившись 3 голами и 4 ассистами.

Миколенко против Салаха, Мудрик "рискнет яйцами" перед Зинченко, Гвардиола проэкзаменует Де Дзерби - топ-матчи уик-энда