Форвард Эвертона Ришарлисон может получить наказание по итогу матча 35-го тура АПЛ против Челси.

Во время празднования гола в ворота Челси кто-то из фанатов Эвертона бросил на поле файер, выделявший синий дым. Ришарлисон подобрал пиротехнику и запустил ее на трибуны.

Невероятный промах Миколенко и суперсейвы Пикфорда в видеообзоре матча Эвертон – Челси – 1:0

Такие действия привлекли внимание Футбольной ассоциации Англии, которая в ближайшее время рассмотрит инцидент, сообщает Daily Express. Ришарлисону грозит дисквалификация на 3 матча или штраф.

Напомним, Эвертон сенсационно одержал победу над Челси (1:0) благодаря голу бразильца. Удвоить преимущество мог Миколенко, но украинцу не хватило точности в решающий момент.

Эвертон – Челси: Миколенко заставил Лэмпарда выругаться и чуть не превратился из титана в антигероя матча жизни в АПЛ