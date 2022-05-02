Форвард Евертона Рішарлісон може дістати покарання за підсумком матчу 35-го туру АПЛ проти Челсі.

Під час святкування голу в ворота Челсі хтось із фанатів Евертона кинув на поле файєр, який виділяв синій дим. Рішарлісон підібрав піротехніку та запустив її на трибуни.

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Такі дії привернули увагу Футбольної асоціації Англії, яка найближчим розгляне інцидент, повідомляє Daily Express. Рішарлісону загрожує дискваліфікація на 3 матчі або грошовий штраф.

Нагадаємо, Евертон сенсаційно здобув перемогу над Челсі (1:0) завдяки голу бразильця. Подвоїти перевагу міг Миколенко, але українцю забракло влучності у вирішальний момент.

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