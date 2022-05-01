Первый тайм завершился без голов, но во втором жарко стало с первых секунд. Ришарлисон удачно запрессинговал Аспиликуэту и сам завершил момент – 1:0. Удвоить преимущество Эвертона должен был Миколенко, однако с расстрельной позиции умудрился запустить мяч над воротами.

Эвертон героически бил Челси – Миколенко стал героем двух супермоментов в матче за жизнь в АПЛ

После этого наступило звездное время Джордана Пикфорда, совершившего несколько сногсшибательных сейвов. Особенно впечатлил эпизод на 60-й минуте, когда кипера "ирисок" дважды страховали штанги, а затем и он сам отразил мяч на линии ворот. Эвертон удержал минимальное преимущество и продолжает борьбу за выживание.