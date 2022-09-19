Дорогой новичок Ман Сити вынужден лечь под нож. В товарищеском матче против Барселоны Филлипс повредил правое плечо, с которым испытывал проблемы еще в Лидсе. Недавно на тренировке хавбек столкнулся с партнером по команде и еще больше усугубил ситуацию, вывихнув плечо.

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Это побудило к радикальным решениям. В ближайшие дни Калвину Филлипсу сделают операцию, сообщает The Athletic.

Хирургическое вмешательство подвергает сомнению поездку полузащитника на чемпионат мира-2022. Сборная Англии стартует на Мундиале 21 ноября матчем против Ирана. Гарет Саутгейт и Хосеп Гвардиола надеются, что Филлипс восстановится как можно скорее.

"Ситуация Филлипса разочаровала нас. Родри не может играть все матчи, нам нужен еще один опорник. Я не врач, но предполагаю, что Калвин восстановится до старта чемпионата мира", – заявил Гвардиола.

Напомним, летом "горожане" выложили Лидсу за игрока сборной Англии 49 миллионов евро. За команду Пепа Гвардиолы Калвин Филлипс из-за постоянных проблем со здоровьем сыграл всего 14 минут. В АПЛ он вышел на поле только однажды, сыграв одну минуту.

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