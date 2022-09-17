"После матча Лиги чемпионов сложно играть против настолько сильной команды. Я знаю, насколько тяжело победить здесь, но мы хорошо начали игру. Иногда такое случается, но в матче с Ньюкаслом мы тоже сделали это, а потом проигрывали. Сегодня мы забили второй гол, а их удаление позволило контролировать ситуацию. У Вулверхэмптона был хороший период при счете 2:0. Тогда мы были в опасной ситуации.

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Атакующим игрокам нравится забивать, ведь это придает им уверенности. Грилиш агрессивно действовал в индивидуальных единоборствах в предыдущих матчах, но сегодня он забил. Это единственное отличие от его предыдущих игр.

У Манчестер Сити во время паузы на матчи сборных останется один полевой игрок и два вратаря. Будет совсем пусто, так что мы будем сидеть дома или поедем в отпуск", – цитирует Гвардиолу ВВС.

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