Коштовний новачок Ман Сіті змушений лягти під ніж. У товариському матчі проти Барселони Філліпс пошкодив праве плече, з яким мав проблеми ще в Лідсі. Нещодавно на тренуванні хавбек зіткнувся з партнером по команді та ще більше погіршив ситуацію, вивихнувши плече.

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Це спонукало до радикальних рішень. Найближчими днями Калвіну Філліпсу зроблять операцію, повідомляє The Athletic.

Хірургічне втручання ставить під сумнів поїздку півзахисника на чемпіонат світу-2022. Збірна Англії стартує на Мундіалі 21 листопада матчем проти Ірану. Гарет Саутгейт і Хосеп Гвардіола сподіваються, що Філліпс відновиться якомога швидше.

"Ситуація Філліпса розчарувала нас. Родрі не може грати всі матчі, нам потрібен ще один опорник. Я не лікар, але припускаю, що Калвін відновиться до старту чемпіонату світу", – заявив Гвардіола.

Нагадаємо, влітку "містяни" виклали Лідсу за гравця збірної Англії 49 мільйонів євро. За команду Пепа Гвардіоли Калвін Філліпс через постійні проблеми зі здоров'ям зіграв лише 14 хвилин. В АПЛ він вийшов на поле лише одного разу, зігравши одну хвилину.

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