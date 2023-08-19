Ливерпуль одержал первую победу в АПЛ 2023/24, обыграв на Энфилде Борнмут. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Илья Забарный вышел в старте Борнмута, а его команда за первые три минуты игры забила два гола. Засчитали только второй – "вишни" быстро повели в счете. Ливерпуль отыгрался в середине тайма благодаря классному удару Луиса Диаса, который в падении восстановил равновесие.

Ливерпуль в меньшинстве победил Борнмут – Забарный снова провел хороший матч, но допустил голевую ошибку

Еще до перерыва Салах не забил пенальти, но был первым на добивании. Во втором тайме прямая красная карточка Алексису Мак Аллистеру дала гостям надежду, но тут же Жота забил третий гол за команду Клоппа. Португалец опередил Илью Забарного и установил окончательный результат игры.

3:1 – Ливерпуль одержал первую победу в АПЛ, набрав 4 очка. У Борнмута 1 балл.