Півзахисник Ліверпуля Алексіс Мак Аллістер зможе зіграти в поєдинку 3-го туру АПЛ проти Ньюкасла.

Аргентинець був вилучений у матчі 2-го туру АПЛ проти Борнмута, проте апеляція Ліверпуля була успішною, повідомляє офіційний твіттер "червоних".

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Таким чином, Мак Аллістер має змогу зіграти проти Ньюкасла у 3-му турі АПЛ. Хавбек ризикував пропустити аж 3 поєдинки.

Додамо, що Алексіс зіграв у 2 матчах Ліверпуля в поточному сезоні, проте результативними діями не відзначався.

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