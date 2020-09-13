"Самое лучшее чувство, не просто, когда ты забиваешь голы, но когда побеждает команда. Я очень доволен матчем (победой над СК Днепр-1 – Футбол 24) в исполнении нашей банды. Мой гол – результат командных действий. К нам присоединились новые футболисты и они, безусловно, нас усилили.

СК Днепр-1 – Олимпик – 1:3 – видео голов и обзор матча

Я получаю удовольствие от игры в Олимпике именно благодаря нашему коллективу и сплоченности. Всю прошлую неделю мы хорошо тренировались и были полностью сконцентрированы на подготовке к матчу с СК Днепр-1, ведь статистика с этой командой в прошлом сезоне говорит о том, что для нас это неудобный соперник.

В СК Днепр-1 произошли изменения в структуре игры, на чем наш тренерский штаб акцентировал наше внимание во время подготовки. У соперника были проблемы с перестройки и мы успешно воспользовались этими ошибками", – цитирует Шахаба официальный сайт Олимпика.

Напомним, в матче второго тура чемпионата Украины подопечные Игоря Климовского на выезде уверенно победили СК Днепр-1 (3:1).

Олимпик на выезде уверенно победил СК Днепр-1 – арендованный у Динамо хавбек отдал два ассиста