Фран Соль с женой и дочерью / Фото из соцсетей

Испанский легионер Динамо Фран Соль, на правах аренды выступающий за Эйбар, во второй раз стал отцом. У 29-летнего футболиста родилась дочь.

Динамо готово продать Рамиреса зимой, – источник

Фотографией своей принцессы счастливый отец похвастался в социальной сети Твиттер.

К слову, у нападающего уже есть сын – Фран Соль-младший, родившийся в 2018 году.

Напомним, Соль присоединился к Динамо в январе 2019-го. В июле 2021-го перешел в Эйбар, за который успел сыграть 16 матчей во всех турнирах и забить 1 гол. Его контракт с киевлянами действует до 31 декабря 2023 года.

Шевченко требует фантастическую зарплату от нового работодателя – украинский тренер сажает конкурента на скамью запасных