Эрик Рамирес, венесуэльский форвард киевлян, может покинуть клуб в ближайшее время, если поступит соответствующее предложение.

"Рамирес не поехал на первый сбор с командой и находится в тренировочном лагере сборной Венесуэлы. Последствия такого личного решения футболиста скоро увидим. Луческу молча согласился и не настаивал.

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Учитывая осенние бесконечные перелеты Киев – Каракас – Киев, количество игровых минут Эрика в первом круге, можете сами делать выводы, насколько нужен теперь Рамирес тренеру Луческу. И нужен ли. Динамо открыто к предложениям по венесуэльцу уже этой зимой", – сообщает телеграмм-канал Динамо Киев Inside .

К слову, 29 января и 2 февраля национальную команду Эрика ожидают поединки против Боливии и Уругвая. В этом сезоне в бело-синей футболке 23-летний нападающий провел всего 7 матчей (гол+ассист). Его контракт с Динамо рассчитан до 2026 года.

Луческу потрібно визначитися, або Що не так із форвардами Динамо