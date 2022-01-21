Фран Соль з дружиною і донькою / Фото з соцмереж

Іспанський легіонер Динамо Фран Соль, який на правах оренди виступає за Ейбар, вдруге став батьком. У 29-річного футболіста народилась донька.

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Фотографією своєї принцеси щасливий татусь похизувався у соціальній мережі Твіттер.

До слова, у нападника вже є син – Фран Соль-молодший, який народився у 2018 році.

Нагадаємо, Соль приєднався до Динамо у січня 2019-го. В липні 2021-го перейшов в Ейбар, за який встиг зіграти 16 матчів у всіх турнірах і забити 1 гол. Його контракт з киянами чинний до 31 грудня 2023 року.

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