Словенський півзахисник Динамо Беньямін Вербіч зацікавив Панатінаїкос, повідомляє Paopantou.gr.

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"Зелені" перебувають у пошуках гравців, які можуть підсилити атакувальну лінію команди. Як наслідок, 20-разовий чемпіон Греції звернув свою увагу на хавбека киян. Наразі невідомо, чи виходив Панатінаїкос на зв'язок з Динамо щодо словенця.

Нагадаємо, Вербіч нещодавно приєднався до Динамо заявивши, що хотів би допомогти киянам у матчах кваліфікації Ліги чемпіонів. Другу половину минулого сезону 28-річний легіонер провів у польській Легії на правах оренди. Контракт Беньяміна з киянами чинний до 31 грудня 2022 року. Transfermarkt оцінює його у 4,5 млн євро.

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