"Динамо не нужно никого подписывать. У них, как в Турции – все есть. Сейчас игроки основы почти не играют в благотворительных матчах, потому что их очень осторожно подпускают. И там по 18 человек без них нормально выходят на поле. Со всех проблемных позиций у Динамо левый вингер может быть.

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Но слева будет Вербич. Он возвращается, как и Кендзера на правый фланг в защите. У них довольно тяжелые контракты. Суркис вроде бы и хотел бы, возможно, избавиться от этих игроков, потому что в клубной смете ребята занимают определенное место.

Но с таким контрактом нужно играть, и Вербич сейчас – фаворит на этой позиции. Я слышал об интересе, по меньшей мере, двух клубов УПЛ к Кулачу. И не последних клубов, мягко говоря. У нас в чемпионате сейчас огромная проблема с форвардами", – заявил Спиваковский в эфире ТаТоТаке.

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