"Я очень скучал по ребятам, по Динамо. Рад был вернуться, увидеть всех почти через полгода. Все помнят, как мы расстались, и поэтому было еще более эмоционально, когда встретились. Рад снова работать с ними, с нетерпением жду матчей. Хорошо, когда ты себя чувствуешь, как дома.

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Первый месяц в Легии был тяжелым. Особенно когда был матч с Динамо, я увидел всех пацанов и знал, как они страдают, потому что многие их близкие в опасности. Было непривычно играть за другую команду. В мыслях я всегда был с Динамо. Я рад вернуться сюда..

Относительно момента, когда я заплакал, обняв Дениса Бойко... Было тяжело на душе, звучала красивая песня после игры, и я тогда подумал, что, возможно, сыграл последний раз за Динамо. Но все сложилось иначе, я вернулся. Украина очень много мне дала, и я хотел отплатить ей. Поэтому я буду стараться помочь Динамо выйти в Лигу чемпионов.

Мы не раз общались с Луческу. Даже когда я завершал сезон в Легии. Говорили о том, когда сборы начнутся. Мне комфортно работать под его руководством, ведь я знаю его тренерское мастерство. Как и каждый игрок.

Украинцам, воинам, которые защищают Украину, хотел бы сказать: "Держитесь, мы с вами". Мы, как сможем, поможем вам, победами на футбольном поле. Мы на поле выиграем, а вы там", – цитирует Вербича официальный сайт Динамо.

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