Ито покинул расположение сборной Японии посреди Кубка Азии после обвинений в сексуальном насилии, сообщает Kyodo News со ссылкой на Японскую футбольную ассоциацию.

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Две женщины заявили, что Ито принуждал их к сексу. Полиция возбудила дело против футболиста. Ито категорически возразил обвинения и подал встречный иск о клевете.

Инцидент произошел в прошлом году в Осаке после матча сборной Японии против Перу. Женщины были пьяны.

Япония продолжает выступления на Кубке Азии, но Ито больше не поможет команде. Он был основным хавбеком на групповом этапе, а в 1/8 после скандала оказался в запасе.