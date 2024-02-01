Іто покинув розташування збірної Японії посеред Кубку Азії після звинувачень у сексуальному насиллі, повідомляє Kyodo News з посиланням на Японську футбольну асоціацію.

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Дві жінки заявили, що Іто змушував їх до сексу. Поліція відкрила справу проти футболіста. Іто категорично заперечив звинувачення та подав зустрічний позов про наклеп.

Інцидент трапився минулого року в Осаці після матчу збірної Японії проти Перу. Жінки були напідпитку.

Японія продовжує виступи на Кубку Азії, але Іто більше не допоможе команді. Він був основним хавбеком на груповому етапі, а в 1/8 після скандалу опинився в запасі.