Согласно информации AS, суд рассмотрит дело бывшего игрока Сельты, обвиняемого в сексуальном насилии над женщиной, работавшей москотом на матче с Эспаньолом.

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Источник отмечает, что инцидент произошел 24 апреля 2019 года, когда маскоты приветствовали команды перед началом матча. Мальо, который тогда был капитаном Сельты, подошел к женщине и засунул руки под ее костюм. Уго прикасался к груди и другим частям тела предполагаемой жертвы.

Суд над бывшим защитником Сельты должен состояться 24 июля 2024 года. Прокуратура требует 24 месяца заключения.

Напомним Уго Мальо – воспитанник Сельты. Он играл за первую команду с 2009 по 2023 годы. Сейчас защитник выступает бразильский Интернасьонал.

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