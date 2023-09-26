"Сыграть 100 матчей с орлом на груди до конца жизни будет самой большой честью для меня как для человека и как для спортсмена. В спорте нет более прекрасного момента, чем исполнение государственного гимна перед матчем сборной на Национальном стадионе. Но пора сказать "спасибо".

Сборная Польши официально объявила нового тренера

Сегодня я завершаю выступления в сборной Польши. Спасибо болельщикам, которые были с нами в хорошие и плохие времена. Я выкладывался по максимуму в каждом матче, чтобы вы гордились нами. Я хотел бы поблагодарить свою жену, семью, тренеров, персонал и всех, кого я встретил на своем пути сборника. Держу кулаки за каждый следующий матч и до встречи на трибунах!" – написал 33-летний Крыховьяк в соцсетях.

На клубном уровне именитый хавбек выступает за саудовскую Абху. Ранее играл за российские Краснодар и Локомотив, однако после полномасштабного вторжения сразу покинул страну-террориста. Крыховьяк выиграл ЛЕ 2014/15 с Севилией и даже забивал Днепру в финальном матче.

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