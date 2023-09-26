"Зіграти 100 матчів з орлом на грудях до кінця життя буде найбільшою честю для мене як для людини і як для спортсмена. У спорті немає прекраснішого моменту, ніж виконання державного гімну перед матчем збірної на Національному стадіоні. Але настав час сказати "дякую".

Збірна Польщі офіційно оголосила нового тренера

Сьогодні я завершую виступи у збірній Польщі. Дякую вболівальникам, які були з нами в хороші і погані часи. Я викладався по максимуму в кожному матчі, щоб ви пишалися нами. Я хотів би подякувати своїй дружині, сім’ї, тренерам, персоналу і всім, кого я зустрів на своєму шляху збірника. Тримаю кулаки за кожен наступний матч і до зустрічі на трибунах!" – написав 33 -річний Крихов'як у соцмережах.

На клубному рівні іменитий хавбек виступає за саудівську Абху. Раніше грав за російські Краснодар і Локомотив, однак після повномасштабного вторгнення відразу покинув країну-терориста. Крихов'як виграв ЛЄ 2014/15 зі Севільєю і навіть забивав Дніпру у фінальному матчі.

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