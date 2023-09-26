Саудовская Аравия, Кубок Короля, 1/16 финала

Аль-Жабален – Аль-Хиляль – 0:1

Гол: Невеш, 64

Аль-Наджма – Аль-Раэд – 2:1

Голы: Барри, 11, Кариус, 13 – Эль-Беркауи, 60

Оход – Аль-Наср – 1:5

Голы: Михалак, 45+4 – Мане, 16 (пен), Фофана, 62, Талиска, 73, Яхья, 81, Аль-Наджеи, 86

На стадии 1/16 финала Кубка Короля в соревнование вступают клубы из первого дивизиона саудовской Про-Лиги. Звездные игроки топ-клубов сыграли против команд из низших лиг.

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Аль-Хиляль помучился с Аль-Жабаленом, который почти всю встречу просидел в обороне. Неймар в заявку не попал, а вот его партнеры Малком, Митрович и Невеш сыграли. Последний и принес победу своей команде.

Игор Йовичевич мог прервать черную полосу, в которую попал клуб, но этого не случилось. Аль-Раэд очень быстро пропустил два мяча, а отыграться не сумел до конца встречи. Таким образом команда Йовичевича не выигрывает уже четыре встречи.

Аль-Наср легко расправился с Оходом. Даже без Криштиану Роналду "рыцари надежды" разгромили соперника. Правда, сделать это смогли только в конце матча. Мане, Фофана и Талиска записали в свой актив по голу.

Йовичевичу не помог телефон, Джеррард драматично выскочил на третье место, Неймар и Ко сенсационно споткнулись.