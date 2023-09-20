Недавно "красно-белые" остались без тренера, поскольку Фернанду Сантуша уволили. Сборная Польши под руководством португальца дважды за три матча проиграла в отборе на Евро-2024 и рискует остаться без финальной части турнира.

Польша официально уволила главного тренера – он приводил Роналду к победе на Евро.

Как сообщает официальный твиттер польского футбольного союза, новым наставником первой команды будет Михал Пробеж. 50-летний специалист до недавнего времени возглавлял молодежную команду U21. Он также работал с Краковией и Ягеллонией, с которыми выигрывал Кубок Польши и Суперкобок.

Напомним, что в октябре у сборной Польши запланировано два матча в отборе на Евро-2024. "Красно-белые" сыграют против Фарер и Молдовы.

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