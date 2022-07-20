"Хочу от всей души поблагодарить вас за все эти многочисленные теплые сообщения. Я был очень тронут, увидев эти прекрасные реакции, и я даже чувствую, что не заслуживаю такого их количества.

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Уверен, что благодаря вам это будет лишь еще одно испытание на нашем пути. До скорой встречи на поле, чтобы отпраздновать наши последующие победы", – написал Алле в своих соцсетях.

Напомним, 28-летний ивуариец только этим летом перебрался в Дортмунд, где должен был заменить Холанда. Теперь Борусии долгое время придется обходиться без Алле.

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