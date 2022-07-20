"Хочу від щирого серця подякувати вам за всі ці численні теплі повідомлення. Я був дуже зворушений, побачивши ці прекрасні реакції, і я навіть відчуваю, що не заслуговую на таку їхню кількість.

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Упевнений, що завдяки вам, це буде лише ще одне випробування на нашому шляху. До швидкої зустрічі на полі, щоб відсвяткувати наші наступні перемоги", – написав Аллє у своїх соцмережах.

Нагадаємо, 28-річний івуарієць лише цього літа перебрався в Дортмунд, де має замінити Холанда. Тепер Борусії тривалий час доведеться обходитися без Аллє.

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