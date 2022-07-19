28-летний новичок дортмундской Боруссии – Себастьен Алле – покинул тренировочный лагерь команды из-за боли и вернулся в расположение клуба. Во время обследования обнаружили опухоль яичка, сообщает официальный сайт "шмелей".

Спортивный директор Борусии Д объяснил мотивы подписания Алле

"Сегодняшняя новость стала шоком для Себастьена Алле и для всех нас. Вся семья BVB желает, чтобы Себастьен как можно скорее поправился и чтобы мы снова могли его обнять. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы обеспечить ему лучшее лечение", – заявил Себастьян Кель, спортивный директор Борусии.

Для дортмундцев эта новость стала тяжким ударом и с кадровой точки зрения. Ивуарийского форварда подписали только 6 июля на замену Эрлингу Холанду, потратив 31 миллион евро. В прошлом сезоне он стал лучшим нападающим нидерландской Эредивизи, забив 21 гол, и быд третьим бомбардиром Лиги чемпионов, уступив лишь Бензема и Левандовски.

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