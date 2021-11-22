Бывший наставник Тоттенхэма, Вест Хэма и других клубов Харри Реднапп неудачно сходил на британскую программу "Кто хочет стать миллионером".

Британец стал первым звездным гостем в истории шоу, который не смог добраться до шестого вопроса. Напомним, что после ответа на пятый, участники получают тысячу фунтов, которую уже невозможно потерять.

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Непреодолимым для Реднаппа стал вопрос об актере, сыгравшем знаменитого Рембо в одноименном пятисерийном фильме? Варианты ответа: Мел Гибсон, Арнольд Шварценеггер, Брюс Уиллис и Сильвестр Сталлоне.

Следует заметить, что Реднаппа не спасла даже подсказка 50/50. Из двух вариантов он выбрал Брюса Уиллиса, что, как мы все знаем, неправильно.