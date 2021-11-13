Матч 1/128 финала Кубка Англии среди полулюбительских команд Марин – Данстон запомнится болельщикам забавной ситуацией.

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Во время игры на арене исчезло освещение. Когда местные электрики оказались бессильными, за дело взялся полузащитник гостей Фил Тернбулл и спас матч. Как оказалось, Фил во внефутбольной жизни работает электриком. Фотография, на которой Тернбулл управляется со светом в окружении фанатов с пивом, уже стала вирусной.

Поединок завершился вничью (2:2), но в серии пенальти повезло футболистам Марина.

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