Колишній наставник Тоттенхема, Вест Хема та інших клубів Харрі Реднапп невдало сходив на британську програму "Хто хоче стати мільйонером".

Британець став першим зірковим гостем у історії шоу, який не зміг дістатися до шостого питання. Нагадаємо, що після відповіді на п'яте, учасники отримують тисячу фунтів, яку уже неможливо втратити.

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Нездоланним для Реднаппа стало запитання про актора, який зіграв знаменитого Рембо в однойменному п'ятисерійному фільмі?. Варіанти відповіді: Мел Гібсон, Арнольд Шварценегер, Брюс Вілліс та Сільвестр Сталлоне.

Варто зауважити, що Реднаппа не врятувала навіть підказка 50/50. З двох варіантів він обрав Брюса Вілліса, що, як ми всі знаємо, не правильно.