Каталонцы отпраздновали третью победу в чемпионате. Впрочем, добыть три очка было нелегко. Первый гол забил Кунде в компенсированное время к первому тайму. Удерживать минимальное преимущество удавалось Барселоне до 76 минуты, когда Осасуна организовала гол. Роберт Левандовски спас свою команду от неудачи, забив с пенальти.

Барселона одержала победу над Осасуной - Левандовски забил первый гол в сезоне, Хави дал дебютировать звездным новичкам

Барселона перед международной паузой отстает от Реала в турнирной таблице на два пункта и занимает третье место. Осасуна находится на 10 строчке, имея шесть баллов.