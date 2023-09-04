Трудная победа каталонцев в видеообзоре матча Осасуна – Барселона – 1:2
4 сентября 00:45 - Читати українською
Барселона смогла одолеть Осасуну в четвертом туре Ла Лиги. Видео голов и обзор матча – смотрите на "Футбол24".
76’ Эсекиль Авила
84’ Алехандро Катена
Жюль Кунде 45+1’
45+1’ Жюль Кунде
76’ Эсекиль Авила
84’ Алехандро Катена
Каталонцы отпраздновали третью победу в чемпионате. Впрочем, добыть три очка было нелегко. Первый гол забил Кунде в компенсированное время к первому тайму. Удерживать минимальное преимущество удавалось Барселоне до 76 минуты, когда Осасуна организовала гол. Роберт Левандовски спас свою команду от неудачи, забив с пенальти.
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Барселона перед международной паузой отстает от Реала в турнирной таблице на два пункта и занимает третье место. Осасуна находится на 10 строчке, имея шесть баллов.
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