В сети появилось видео, в котором центрбек бросил на пол и ударил ногой собственного кота, отчаянно пытавшегося вырваться и убежать. После этого футболист бегал за ним по комнате и бросал в животное обувь. Сцена сопровождалась громким смехом. Ролик, получивший огласку в соцсетях, опубликовал брат Курта Зума.

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Благотворительные зоозащитные организации осудили поступок француза, который может быть привлечен к ответственности за жестокое обращение с животными. Зума уже извинился за свой проступок, назвав его неприемлемым. "Искренне сожалею об этом единичном случае. Моему поведению нет никаких оправданий. Хочу заверить, что наши две кошки абсолютно здоровы. Их все любят и такое больше не повторится", – цитирует игрока The Sun.

Издание сообщает, что животное повредило некоторые предметы в доме – именно этим была вызвана такая реакция. Вест Хэм отреагировал на поступок своего игрока, назвав такое поведение двукратного чемпиона Англии неприемлемым. Клуб проведет собственное расследование инцидента.

Напомним, Вест Хэм приобрел Зума у ​​Челси летом 2021-го за 35 млн евро. В текущем сезоне 27-летний француз сыграл 15 матчей и забил 1 гол.

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