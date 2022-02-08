Товарищеский поединок Динамо – Рудар не обошелся без несанкционированного вмешательства в игру представителем животного мира.

На старте матча, пока "бело-синие" ушли в одну из атак, на газоне появилась собака достаточно приличного размера. Лохматая спокойно разлеглась у углового флажка на половине поля Динамо, охраняя подступы к воротам Георгия Бущана.

Динамо – Рудар – 1:0 – видео гола и обзор матча

Поскольку начало игры не порадовало яркими моментами, то этот эпизод стал самым интересным в первые минуты. В конце концов, спонтанного "12-го полевого игрока" Динамо вывели с поля.

Напомним, судьбу спарринга с Рударом решил единственный гол Витиньо в конце игры. Следующий матч в Турции подопечные Мирчи Луческу сыграют уже сегодня, 8 февраля, против Динамо Тбилиси. Начало игры в 16:00.

Динамо дожало брутальный Рудар – очередной гол Витиньо закономерно увенчал усилия украинской атаки