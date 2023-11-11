"Шпоры" неделю назад потерпели первое поражение в сезоне, проиграв Челси, но это было не так уж и страшно. Более печальной новостью стали травмы Мэддисона и Ван де Вена (они получили травмы), а также дисквалификации Ромеро и Удоджи. А кроме них не могли сыграть Ришарлисон, Перишич, Соломон и Сессеньон (они тоже в лазарете).

АПЛ назвала лучших игрока и тренера месяца – сразу два исторических события

Состав, который австралийский коуч выставил на выезд в Вулверхэмптон, выглядел перспективно – однако полностью компенсировать потерю "гвардии" было нереально. Отсутствие ключевых футболистов критически сказалось на уровне игры. До 88-й минуты Тоттенхэм нанес только 4 удара по воротам, наиграв на 0,47 ожидаемых голов.

Тем не менее, этого хватило для взятия ворот "вулвз". Счет открыли уже на 3-й минуте в результате затяжной атаки. Джонсон с левого фланга откатил мяч Сарру, у того прошел перевод на правый, а оттуда Кулусевски отдал проникающий пас на Порро – Педро же прострелил вдоль вратарской. На замыкании оказался... Джонсон! 0:1.

Данные цифры на табло держались до конца основного времени. На 88-й минуте "шпоры" даже могли закрыть матч, организовав классный контрвыпад. Ло Чельсо завершил его выстрелом из-за пределов штрафной в левую девятку, заставив Са выполнять сейв. Фанам Тотнема должно было быть очень обидно, ведь уже на 90+1-й хозяева сравняли счет.

Это было справедливо, ведь "вулвз" провели 16 ударов по воротам (пусть и с небольшой остротой). От поражения их спасла замена – Сарабия, который на 87-й минуте появился вместо Жоау Гомеша, ворвался на левый край штрафной и принял заброс от Куньи. Вторым же касанием Пабло попал под ближнюю штангу. 1:1!

Казалось, что на этом все и завершится. Лондонцам осталось продержаться всего пять минут. Впрочем, в своей последней атаке на 7-й компенсированной Вулверхэмптон забил второй. Сарабия принял передачу на правый фланг, прошел к углу штрафной и запустил проникающий пас на линию вратарской – туда влетел Лемина, которого откровенно прозевали защитники. Ударом в касание Марио попал под дальнюю штангу. 2:1!

Финальный свисток зафиксировал волевую победу подопечных Гари О'Нила. Вулверхэмптон набирает 15 очков и поднимается на 12-ю строчку в турнирной таблице. Тоттенхэм, потерпев второе поражение подряд, остался в одном зачетном балле от вершины.

Манчестер Юнайтед хочет избавиться от трех неудачников за 240 млн евро – известен "черный список" нового владельца