В погоне за трофеем футболисты готовы практически на все. Особенно это пришлось ощутить на себе Дэвиду Бекхэму, которому матч Лиги чемпионов чуть не стоил путевки на Мундиаль-2002.

В карьере Дэвида Бекхэма было много ярких моментов. В одном с ним взлет тесно переплелся с ужасом, который ему не удастся забыть никогда. Футбол 24 совместно с партнером HLIBNY DAR напоминает, как битва в Лиге чемпионов чуть не похоронила мечту одного из самых популярных игроков своей эпохи.

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Противостояние длиной в 4 матча

В сезоне Лиги чемпионов 2001/02 судьба свела Манчестер Юнайтед и Депортиво на стадии первого группового этапа (тогда в турнире было два групповых этапа). Именно этим командам пришлось соревноваться за первенство в группе, ведь Лилль и Олимпиакос были явно ниже класса.

В обоих глазных поединках сильнее оказались испанцы. Дома ребята из Ла-Коруньи на характере вырвали победу на последних минутах матча, ответив на гол Скоулза точными ударами Пандиани и Найбета.

На "Олд Траффорд" все тоже пошло не по плану сэра Алекса. Дубль ван Нистелроя не позволил получить даже очко – Серхио и Тристан заставили более 65 тысяч манкунианцев уходить домой в полном разочаровании.

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Весной случай снова свел команды, на этот раз – в 1/4 финала, первом раунде плей-офф. Соперники хорошо знали друг друга, ставки выросли, так что футбольный мир не мог дождаться очередного двухматчевого зрелища.

В Испании сильнее были "дьяволы". На 15-й минуте Бекс своим фирменным ударом с дальней дистанции открыл счет, а перед перерывом ван Нистелрой обеспечил комфортное преимущество в противостоянии.

10 апреля 2002 года чуть не стало роковым днем в карьере Бекхэма. В одном из эпизодов Дэвид слишком далеко отпустил мяч. Лидер сборной Англии бросился за сферой, но навстречу ему уже выступил аргентинский хавбек Депортиво Альдо Душер. Бекс хотел прокинуть мяч мимо оппонента, но со всего разгона врезался в ступню звезды двумя ногами.

Крик Бекхэма наверняка слышала вся Англия. Ему пришлось сразу покинуть поле, и неудивительно – скоро врачи диагностируют перелом плюсневой кости. Партнеры отомстили за лидера победой 3:2, но без него одолеть Байер в полуфинале манкунианцы не смогли.

На Альдо Душера вылилась вся ненависть английских болельщиков. Поговаривали, что из-за этого у него даже были проблемы с алкоголем. Впрочем, публично приносить извинения Дэвиду аргентинец не захотел.

Форсирование подготовки, завершившееся падением

Травма Бекхэма всколыхнула всю Англию. Именно он ударом со штрафного вывел "Трех львов" на Мундиаль, поэтому его отсутствие в составе было бы большой потерей. Дэвид делал все возможное и невозможное, чтобы поехать на Чемпионат мира. Сэр Алекс был невероятно злой на хавбека, ведь одна маленькая погрешность – и тот может "вылететь" чуть ли не на весь следующий сезон.

На ЧМ все складывалось хорошо, до встречи с Бразилией в 1/4 финала. Именно Дэвид, воспоминание которого о травме было еще свежим, убрал ногу в борьбе, с которой началась голевая атака соперника при счете 1:0 в пользу Англии. Хотя поражение принесла ошибка Симена, простить Бекхэму секунду слабости фанаты не собирались. Со временем звездный футболист признал: он играл, не преодолев последствий травмы, но когда мечта совсем рядом, разве будешь считаться с чем-то, чтобы за нее не ухватиться?