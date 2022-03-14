Камиль Глик – защитник итальянского Беневенто и сборной Польши – не остался равнодушным к беде, которую наделала путинская орда в Украине.

Ветеран "Кадры" не в первый раз реагирует на трагические события в Украине. Раньше он совершил это с помощью слов, а теперь совершил гораздо более полезный поступок.

"Йо*аные бандиты, тьфу вам в морду": капитан Польши шокирован расстрелом детей в Ирпене – армия России перешла все грани

34-летний Камиль Глик приобрел автомобиль скорой помощи. Его будут использовать для транспортировки тяжелобольных украинских детей в Польшу. После окончания войны в Украине футболист передаст авто подразделению здравоохранения. Об этом сообщил польский журналист Мацей Ивански в Facebook.

По его словам, это далеко не первый случай, когда Глик непублично помогает нуждающимся, но этот поступок футболиста заслуживает огласки.

Россия напала на Украину: скандальная позиция Луческу и трансфер лучшего бомбардира Металлиста (LIVE)