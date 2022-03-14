Каміль Глік – захисник італійського Беневенто і збірної Польщі – не залишився байдужим до біди, яку наробила путінська орда в Україні.

Ветеран "Кадри" не вперше реагує на трагічні події в Україні. Раніше він зробив це за допомогою слів, а тепер здійснив значно корисніший вчинок.

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34-річний Каміль Глік придбав автомобіль швидкої допомоги. Його використовуватимуть для транспортування важкохворих українських дітей у Польщу. Після завершення війни в Україні футболіст передасть авто підрозділу охорони здоров'я. Про це повідомив польський журналіст Мацей Іванскі у Facebook.

За його словами, це далеко не перший випадок, коли Глік непублічно допомагає потребуючим, але цей вчинок футболіста заслуговує розголосу.

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