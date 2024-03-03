Верона победила Сассуоло в битве за выживание, отправив "нероверди" на предпоследнюю позицию
В рамках воскресной программы 27-го тура итальянской Серии А 2023/24 было проведено несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".
Чемпионат Италии 2023/24, 27-й тур
Верона – Сассуоло – 1:0
Гол: Швидерски, 79
Эмполи – Кальяри – начало в 16:00
Фрозиноне – Лечче – начало в 16:00
Аталанта – Болонья – начало в 19:30
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Программу дня в Италии открывала битва аутсайдеров. Верона, которая имела за плечами 6-матчевую безвыигрышную серию, принимала Сассуоло – у "нероверди" серия без побед достигла 7 туров. Обе команды имели по 20 очков. Гости в случае триумфа покинули бы зону вылета, но не суждено было.
В довольно равной игре все решила одна замена. У хозяев на 68-й минуте вместо Анри появился Швидерски, который на 79-й минуте вывел "мастифов" вперед. Его гол оказался единственным в противостоянии. Сассуоло опустилось на предпоследнюю строчку, а Верона оторвались от тройки аутсайдеров на три очка.
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