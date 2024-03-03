В рамках воскресной программы 27-го тура итальянской Серии А 2023/24 было проведено несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2023/24, 27-й тур

Верона – Сассуоло – 1:0

Гол: Швидерски, 79

Эмполи – Кальяри – начало в 16:00

Фрозиноне – Лечче – начало в 16:00

Аталанта – Болонья – начало в 19:30

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Программу дня в Италии открывала битва аутсайдеров. Верона, которая имела за плечами 6-матчевую безвыигрышную серию, принимала Сассуоло – у "нероверди" серия без побед достигла 7 туров. Обе команды имели по 20 очков. Гости в случае триумфа покинули бы зону вылета, но не суждено было.

В довольно равной игре все решила одна замена. У хозяев на 68-й минуте вместо Анри появился Швидерски, который на 79-й минуте вывел "мастифов" вперед. Его гол оказался единственным в противостоянии. Сассуоло опустилось на предпоследнюю строчку, а Верона оторвались от тройки аутсайдеров на три очка.

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