Тоттенхэм взял три очка, обыграв Борнмут в третьем туре АПЛ. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

Защитник Илья Забарный попал в основной состав "вишен" на встречу против команды Постекоглу. Украинец получил хорошие оценки и был одним из лучших игроков Борнмута. Забарный выиграл наибольшее количество единоборств (10). Впрочем, приемлемого результата "вишенкам" получить не удалось. В первом тайме Мэддисон забил с классной передачи Сарра, а точку в матче поставил Кулусевски на 63 минуте.

Тоттенхэм спокойно разобрался с Борнмутом - Мэддисон рискнул и стал героем, Забарный с хорошей оценкой

Тоттенхэм таким образом одержал вторую подряд "сухую" победу. У подопечных Постекоглу после трех туров в активе 7 баллов. Борнмут занимает 15 строчку, набрав лишь один пункт.