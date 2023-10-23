Хавбек Руха и сборной Украины U-21 Илья Квасница назвал игроков львовской команды, которые могли бы претендовать на вызов в национальную сборную.

"Я рад, что с первых игр за молодежную сборную Украины начал приносить пользу. Всегда стараюсь сделать как можно лучше для команды.

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Кто из Руха заслуживает приглашения в сборную Украины? Прямо сейчас Юрий Климчук. Если говорить о перспективе – Роман и Сапуга", – поделился Квасница в интервью sport-express.ua.

Заметим, что Илья в этом сезоне стал одним из открытий УПЛ, в 12 матчах за Рух отметившись 5 голами и 3 ассистами. Также вингер забил победный гол в ворота сборной Англии U-21 (3:2).

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