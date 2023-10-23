Хавбек Руха та збірної України U-21 Ілля Квасниця назвав гравців львівської команди, які могли б претендувати на виклик до національної збірної.

"Я радий, що з перших ігор за молодіжну збірну України почав приносити користь. Завжди стараюсь зробити якомога краще для команди.

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Хто з Руха заслуговує на запрошення до збірної України? Прямо зараз Юрій Климчук. Якщо говорити про перспективу – Роман і Сапуга", – поділився Квасниця в інтерв'ю sport-express.ua.

Зауважимо, що Ілля у цьому сезоні став одним з відкриттів УПЛ, у 12 матчах за Рух відзначившись 5 голами та 3 асистами. Також вінгер забив переможний гол у ворота збірної Англії U-21 (3:2).

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