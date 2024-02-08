Спустя 14 лет после сотрудничества с Nike Диас решил не продлевать контракт с фирмой. Как информирует AS, виной тому стало предложение от adidas на 1 миллион евро. Теперь Браим будет играть в бутсах этой фирмы.

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В среду, 7 февраля Браим начал тестировать новую аммуницию на командных тренировках. Ожидается, что его дебют в "обнове" состоится в матче с Жироной в субботу. В этом сезоне Диас сыграл за Реал 1066 минут. За это время он забил 7 мячей и оформил 3 голевых передачи.

Напомним, что на контракте у adidas находятся такие звёзды мирового футбола, как Лионель Месси, Мохамед Салах, Карим Бензема, Пауло Дибала, Жоау Фелиш, Педри и Джуд Беллингем.

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