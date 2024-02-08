Через 14 років після співпраці з Nike Діас вирішив не продовжувати контракт із фірмою. Як інформує AS, виною тому стала пропозиція від adidas на 1 мільйон євро. Тепер Браїм гратиме в бутсах цієї фірми.

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У середу, 7 лютого Браїм почав тестувати нову амуніцію на командних тренуваннях. Очікується, що його дебют в "обнові" відбудеться в матчі з Жироною в суботу. У цьому сезоні Діас зіграв за Реал 1066 хвилин. За цей час він забив 7 м'ячів і оформив 3 гольові передачі.

Нагадаємо, що на контракті в adidas перебувають такі зірки світового футболу, як Ліонель Мессі, Мохамед Салах, Карім Бензема, Пауло Дибала, Жоау Феліш, Педрі та Джуд Беллінгем.

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