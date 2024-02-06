У главного тренера Реала Карло Анчелотти могут возникнуть кадровые проблемы перед игрой за первое место в Ла Лиге.

Бразильский нападающий пропускал встречу дерби с Атлетико (1:1), поскольку почувствовал боль в шее. В понедельник, 5 февраля, Винисиус продолжал восстановление с физиотерапевтами.

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Как сообщает AS, участие нападающего в матче против Жироны решится в следующие 48 часов, но пока есть беспокойство у тренерского штаба относительно того, сможет ли бразилец восстановиться. Другой проблемой Карло Анчелотти является травма Рюдигера. У защитника проблемы с мышцами, из-за которых он испытывает постоянную боль.

Напомним, Реал сейчас находится на первом месте в турнирной таблице с 58 очками. Жирона отстает на два пункта.

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