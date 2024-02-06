Винисиус рискует не сыграть против Довбика и Цыганкова – Реал может потерять еще одного игрока на дуэль с Жироной
У главного тренера Реала Карло Анчелотти могут возникнуть кадровые проблемы перед игрой за первое место в Ла Лиге.
Бразильский нападающий пропускал встречу дерби с Атлетико (1:1), поскольку почувствовал боль в шее. В понедельник, 5 февраля, Винисиус продолжал восстановление с физиотерапевтами.
Умер легендарный голкипер Реала – он выиграл с мадридцами 16 трофеев
Как сообщает AS, участие нападающего в матче против Жироны решится в следующие 48 часов, но пока есть беспокойство у тренерского штаба относительно того, сможет ли бразилец восстановиться. Другой проблемой Карло Анчелотти является травма Рюдигера. У защитника проблемы с мышцами, из-за которых он испытывает постоянную боль.
Напомним, Реал сейчас находится на первом месте в турнирной таблице с 58 очками. Жирона отстает на два пункта.
"Реал трохи випендрюється, а я не такий": Азар – про кіоск із бургерами, зайву вагу і бажання жити в горах з вівцями