18-летний Лени Йоро отказался продлевать контракт с Лиллем. Он знает, что входит в сферу интересов ряда топ-клубов, включая Реал. Во время первых переговоров с "бланкос" боссы "догов" повесили на игрока ценник в 100 млн евро. Как информирует Marca, отказ Йоро продлевать с клубом контракт должен "разбудить" руководителей Лилля и заставить их существенно снизить цену.

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По мнению Карло Анчелотти, Йоро может застолбить за собой место в стартовом составе "бланкос" на 15 лет. В этом сезоне под руководством Паулу Фонсеки французский защитник сыграл 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 мяча.

Также Реал активно следит за 16-летним атакующем полузащитником Ривер Плейт Франко Мастантуоно. Сообщается, что ставка на молодёжь продолжает оставаться клубной стратегией мадридцев. Президент Реала Флорентино Перес хочет, чтобы костяк новой команды составляли молодые футболисты.

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