После матча против Вильярреала звезда мадридской команды ударил в лицо Алехандро Баэну. Позже игрок "желтой субмарины" заявил о нападении в полицию.

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В понедельник, 17 апреля, Комитет по борьбе с насилием провел заседание, по итогам которого было решено передать дело Вальверде в Комитет по спортивным состязаниям Федерации футбола Испании. Следующее слушание по поводу инцидента состоится 19 апреля, но, как сообщает Marca, окончательно решение будет принято не ранее, чем через полтора месяца.

Напомним, что Вальверде грозит дисквалификация от 4 до 12 матчей. Если бы рассмотрение дошло до уголовного дела, санкция могла предусматривать отстранение от игр от одного до шести месяцев за агрессию. Пока нет решения по поводу инцидента, игрок Реала может выступать за свою команду. Отметим, что последний матч в Ла Лиге "сливочные" проведут 4 июня.

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